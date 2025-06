Spezia caduto sul più bello Finale giocata sotto tono

La finale di domenica ha lasciato un sapore amaro per lo Spezia, che ha visto svanire il sogno proprio sul più bello. Il futuro di D’Angelo è ora al centro del dibattito: avrà la determinazione necessaria per guidare gli aquilotti verso nuove vette? In un calcio sempre più competitivo, il mantenimento della stabilità tecnica potrebbe fare la differenza. La voglia di riscatto è palpabile: sarà lui a raccogliere la sfida?

D'Angelo o non D'Angelo, questo è il problema. È il dubbio amletico che lascia nella mente la finale persa dallo Spezia domenica sera contro la Cremonese. Al di là del (buon) contratto che lo lega, insieme al suo staff, agli aquilotti fino al 2027, avrà gli stimoli giusti per proseguire l'avventura? Se dovessimo leggere le intenzioni dopo le parole (e le espressioni) del tecnico del dopo gara, avremmo la certezza di un ciclo completamente chiuso. Ma è chiaro che il tempo delle riflessioni debba arrivare ben dopo quello delle delusioni. Perché è inutile negarlo, tutti sono rimasti delusi. Lui per primo, che ha accarezzato il sogno di toccare per la prima volta in carriera la Serie A (ma magari ha già qualche interessamento da una categoria che merita), poi naturalmente calciatori e tifosi.

