Spettacolo sull’Etna | nube altissima e fontane di lava infiammano il cielo siciliano

La maestosità dell'Etna continua a incantare il mondo! Una nube eruttiva altissima e fontane di lava infiammano il cielo siciliano, ricordandoci che la natura è un'artista senza pari. Questo spettacolo straordinario si inserisce in un contesto globale di vulcanismo attivo, da Catania a Reykjavik. Un invito a riflettere sulla potenza della terra e sulla sua bellezza selvaggia. Chi ha detto che i fuochi d’artificio sono solo per le feste?

U na consistente e alta, almeno alcuni chilometri, nube eruttiva sovrasta l'Etna. A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l'orlo della Valle del Leone.