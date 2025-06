Spettacolo di burattini ' Il principe infarinato'

Questo sabato, il Chiostro delle Clarisse di Terlizzi si trasformerà in un palcoscenico incantato per "Il Principe Infarinato", uno spettacolo di burattini che catturerà grandi e piccini. Alle 18.00, lasciati trasportare dalla magia del teatro, un trend sempre più amato che riunisce le famiglie attorno a storie senza tempo. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica: il divertimento è assicurato!

SABATO 7 GIUGNO alle ore 18.00 ci diamo appuntamento presso il CHIOSTRO DELLE CLARISSE Piazza Cavour - Terlizzi -, per il primo appuntamento della terza edizione di TEATRO SUL TETTO organizzato dalla Ludoscuola BimBumBam ed ospiti, per questo primo appuntamento, della CIttaBambinaIl.

