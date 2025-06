Spettacolo degli sbandieratori Grande successo in Cina al festival delle culture mondiali

...un esempio di come la cultura italiana stia conquistando il mondo. Gli sbandieratori di Sansepolcro, con i loro colori vivaci e le coreografie mozzafiato, hanno incantato il pubblico cinese, dimostrando che le tradizioni locali possono superare i confini e unire culture diverse. Questo successo non è solo una vittoria per il folklore italiano, ma un segno di come l'arte e la passione possano creare ponti nel mondo globale di oggi.

SANSEPOLCRO È stato davvero un grande successo, quello che hanno ottenuto in Cina gli sbandieratori di Sansepolcro, ora sulla strada del ritorno in Italia. Si è trattato di una nuova importante tournee per gli "ambasciatori" della città pierfrancescana, chiamati nella veste di ospiti d’onore al festival delle culture mondiali. L’importante evento è infatti l’unico festival riconosciuto dall’ Unesco. L’invito è arrivato nello scorso mese di febbraio grazie ai positivi esiti della precedente trasferta dello scorso anno nel grande Paese orientale, quando il sodalizio del presidente Giuseppe Del Barna si era reso protagonista di una serie di spettacoli tenuti a Shangai, la più popolosa metropoli cinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spettacolo degli sbandieratori. Grande successo in Cina al festival delle culture mondiali

