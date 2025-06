Spazio Teatro Giovani | il programma del festival

Dal 2 giugno, il Parco Santa Toscana si trasformerà in un palcoscenico vibrante per la quinta edizione del Festival di Teatro per i Giovani: "Veronetta #SpazioTeatroGiovani". Un evento che celebra la creatività giovanile e promuove l'arte come strumento di espressione. In un periodo in cui i giovani cercano spazi per raccontarsi, questo festival si pone come punto di riferimento imperdibile. Non perdere l’occasione di vivere emozioni autentiche!

