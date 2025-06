Spazio Gloria Un incontro per la pace

Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere della parola e del dialogo: giovedì 5 giugno, allo Spazio Gloria di Como, si terrà "Signornò con...". Questo incontro non è solo un momento di riflessione, ma un'occasione per unirsi contro la militarizzazione della società e le armi. In un periodo in cui la pace sembra un ideale distante, ogni voce conta. Partecipa e fai sentire la tua!

Un incontro per riflettere, ascoltare testimonianze dirette e rafforzare l’impegno per la Pace contro la militarizzazione della società e contro le armi. È in programma giovedì 5 giugno alle 21, allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como, organizzato da Arci Como, Donne in nero Como e Coordinamento comasco per la Pace, con il titolo "Signornò con chi dice no alla militarizzazione e alla guerra": obiettori dai paesi in guerra per la Pace contro l’orrore di tutte le guerre e il militarismo che distrugge democrazia, diritti, ambiente, futuro, popoli. Interverranno: Yuval Dag, obiettore di coscienza israeliano del Refusers Solidarity Movement, Raffaella Chiodo Karpisnsky, saggista e giornalista, attivista per i diritti umani, e Mariam Pesvianidze, regista e giornalista, attivista contro la guerra e per i diritti umani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazio Gloria. Un incontro per la pace

Approfondimenti da altre fonti

Spazio Gloria. Un incontro per la pace. 🔗Ne parlano su altre fonti

Spazio Gloria. Un incontro per la pace

Scrive ilgiorno.it: Un incontro per riflettere, ascoltare testimonianze dirette e rafforzare l’impegno per la Pace contro la militarizzazione della società ...

Allo Spazio Teatro Invito l’incontro con Giorgio Bianchi

Riporta lecconotizie.com: LECCO – Lo Spazio Teatro Invito ospiterà un incontro con Giorgio Bianchi ... ci opponiamo alla pace armata, alla crescente militarizzazione della società e agli investimenti nella morte ...

Spazio Humanities, ricco cartellone di incontri e iniziative per una cultura di pace

Segnala umbria24.it: E, proprio con riferimento a Poesiæuropa classe 2022, Spazio Humanities APS promuove una cultura di pace (#perunaculturadipace): l’Associazione ... che possa portare la propria testimonianza ...