Spazio ai giovani | Asia Latini e Llanto aprono il concerto di Michele Bravi a Terni

spinta verso i giovani talenti, Asia Latini e Llanto apriranno il concerto di Michele Bravi il 4 luglio all'anfiteatro romano di Terni. Questo evento non è solo un'opportunità per ascoltare una delle voci più amate d'Italia, ma anche un palco per le nuove generazioni, in un'estate che celebra la musica e la creatività giovanile. Non perdere l'occasione di scoprire i futuri protagonisti della scena musicale!

Si preannuncia come una delle serate più attese dell'estate ternana: il 4 luglio l'anfiteatro romano di Terni ospiterà il concerto di Michele Bravi, una delle voci più raffinate e amate del panorama musicale italiano. "Nel pieno spirito del Festival Tributo d'autore, da sempre attento alla.

