Spazi per la sosta veloce e Ztl con orari ridotti

A Recanati, il dibattito sulla sosta si fa acceso! Fratelli d’Italia propone una revisione delle ZTL con orari ridotti e spazi per la sosta veloce, rispondendo alle polemiche sull’aumento delle multe. Un’idea che punta a semplificare la vita ai cittadini e a rendere la città più vivibile. In un'epoca in cui il rispetto delle regole è fondamentale, la flessibilità potrebbe essere la chiave per un equilibrio innovativo. Rimanete sintonizzati!

Dopo le polemiche legate all’aumento delle sanzioni per la sosta irregolare nei pressi di piazza Leopardi, il gruppo di Fratelli d’Italia di Recanati interviene nel dibattito proponendo un approccio più flessibile e orientato alla semplificazione, pur ribadendo la necessità del rispetto delle regole. "È giusto sanzionare chi parcheggia dove non è consentito – spiega il gruppo consiliare –, ma è altrettanto doveroso chiedersi se certe infrazioni derivino da comportamenti scorretti o piuttosto dalla necessità di una breve sosta per accedere ai servizi del centro". Il riferimento è a chi si ferma pochi minuti per un prelievo al bancomat, per un caffè o per altre piccole commissioni che animano la vita quotidiana del cuore cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Spazi per la sosta veloce e Ztl con orari ridotti"

Leggi anche Nuovo piazzale Carso, ecco il progetto esecutivo: arriva una rotonda e spazi per la sosta breve - La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazzale Carso, che prevede l’installazione di una nuova rotonda e spazi per la sosta breve.

