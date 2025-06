Spazi Estivi dal weekend debuttano a Bergamo Trucca e San Michele Aperto Astino

Dal weekend, Bergamo si anima con gli spazi estivi di Trucca e San Michele, un’iniziativa che segna il rilancio dell'estate cittadina. Mentre il progetto Goisis prende piede, ci si prepara a vivere momenti unici tra natura e cultura. Non perdere l'occasione di scoprire eventi coinvolgenti e attività per tutte le età: quest'estate, Bergamo è pronta a brillare! Un’incredibile opportunità per socializzare e riscoprire la bellezza della città.

I PROGETTI ESTIVI. Dopo l'avvio del Goisis, già da venerdì 6 giugno dovrebbero iniziare le attività nelle altre aree concesse.

