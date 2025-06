Spagna il ministero della Difesa | Annullato l’acquisto di armi con tecnologia israeliana

Il Ministero della Difesa spagnolo fa un passo audace: annullato l'acquisto di armamenti con tecnologia israeliana. Questa scelta, che si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione sui diritti umani e sul commercio di armi, mette in luce una nuova sensibilità politica in Europa. Un aspetto interessante? La Spagna potrebbe ora investire in innovazioni locali, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e responsabile nel settore della difesa.

Il ministero della Difesa spagnolo ha deciso di interrompere l’acquisto di alcuni armamenti basati su tecnologia israeliana, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche come Cadena Ser ed El País. I contratti riguardavano in particolare i missili Spike LR2 e il sistema d’arma Silam, entrambi previsti per essere prodotti in Spagna grazie a licenze concesse da aziende israeliane. La scelta si inserisce in un più ampio orientamento dell’esecutivo di Pe dro Sánchez, che aveva già comunicato l’intenzione di non condurre più operazioni dirette di compravendita di armi con Tel Aviv, in reazione alle operazioni militari intraprese dal governo Netanyahu nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania dopo il 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spagna, il ministero della Difesa: «Annullato l’acquisto di armi con tecnologia israeliana»

Segui queste discussioni sui social

#Piastri domina in #Spagna, #Ferrari quanta fortuna. Verstappen show: le pagelle del GP it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

#Formula1: anche in #Spagna dominio #McLaren ma poi c'è sempre la #Ferrari#Piastri e #Norris, terza doppietta. #Leclerc riporta la Rossa sul podio, ma c'è il “giallo” dell'investigazione. Delusione #Hamilton e #Verstappen#sport online/form… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spagna, al via la disconnessione tecnologica da Israele: stop all’acquisto di 1680 missili anticarro

Si legge su repubblica.it: Il ministero della Difesa ha scelto di annullare l’acquisto di 168 lanciatori e 1.680 missili anticarro Spike LR2, per un valore di 287,5 milioni di euro. L’accordo prevedeva la produzione in Spagna ...

Media: 'Madrid annulla gli acquisti di armi a tecnologia israeliana'

ansa.it scrive: Il ministero della Difesa spagnolo ha disposto l'annullamento di contratti che prevedono l'acquisizione di materiale bellico sviluppato con tecnologia israeliana, nello specifico missili Spike LR2 e ...

Spagna, salta la fila per vaccinarsi: si dimette il Capo di Stato Maggiore della Difesa

Riporta rainews.it: In Spagna si ... sera, il ministro dell'Interno aveva già licenziato un tenente colonnello che fungeva da collegamento per la Guardia Civile nello Stato Maggiore della Difesa.