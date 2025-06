Spacciano droga nel portico La denuncia dei residenti | Servono controlli urgenti

Nel cuore della Marina di Massa, un portico condominiale si trasforma in un inquietante mercato della droga. Residenti esasperati chiedono controlli urgenti, evidenziando una problematica che non è solo locale, ma parte di un fenomeno più ampio di degrado urbano. La sicurezza dei quartieri è a rischio e serve un'azione immediata per restituire ai cittadini la tranquillità perduta. Un appello che risuona forte in tutta Italia!

Spaccio nel portico di un condominio sulla costa. A denunciarlo sono alcuni residenti, ormai esasperati: "Vi portiamo alla vostra attenzione una situazione ormai insostenibile che si protrae da tempo nel portico di condominio in via Zini a Marina di Massa. In tale area, seppur privata ma ad uso pubblico, si svolge quotidianamente un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in pieno giorno e con modalità che offendono il decoro urbano e compromettono la sicurezza dei residenti. A gestire questa attività sarebbe un giovane che staziona nel portico per diverse ore, in piedi, apparentemente senza motivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Spacciano droga nel portico". La denuncia dei residenti: "Servono controlli urgenti"

Approfondimenti da altre fonti

Spacciano droga nel portico. La denuncia dei residenti: Servono controlli urgenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Spacciano droga nel portico". La denuncia dei residenti: "Servono controlli urgenti"

Si legge su msn.com: La lettera di alcuni cittadini sullo stato di degrado al quale devono fare fronte tutti i giorni. La richiesta: "Necessari più passaggi delle forze dell’ordine, va rafforzata la sorveglianza".

Spacciavano droga con WhatsApp: arresti e denunce a Monza

Segnala rainews.it: che spacciavano marijuana, hashish, cocaina e droghe sintetiche usando WhatsApp, la popolare applicazione per telefonini, e Facebook. E' quanto emerso in un'operazione della polizia a Monza.

Comprano droga. Denuncia e patente ritirata

Lo riporta ilgiorno.it: La polizia locale ha intensificato la lotta allo spaccio nella zona ... si sono rifiutati di sottoporsi al test per droghe, scattando così la denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze ...