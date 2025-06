SP29 e ponte sul Borello Oggi iniziano i lavori

Oggi prende il via un'importante ristrutturazione sulla SP 29 Borello-Ranchio: i lavori sul ponte sul torrente Borello segnano una tappa fondamentale per la sicurezza stradale. In un'epoca in cui la manutenzione delle infrastrutture è cruciale, questo progetto dimostra come si possa innovare senza stravolgere l'esistente. Rimanere al passo con i tempi significa anche prendersi cura del nostro passato. Curiosi di scoprire come cambierà il paesaggio?

Oggi iniziano i lavori di adeguamento delle barriere stradali e manutenzione straordinaria delle pile e impalcati del ponte sul torrente Borello lungo la SP 29 Borello-Ranchio al km 8+440 a Linaro di Mercato Saraceno. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del ponte, senza modificarne le caratteristiche geometriche. Gli interventi consisteranno nella pulizia dalla vegetazione, nel rinforzo dei timpani in muratura con inserimento di catene, poi nel rinforzo e riparazione localizzata delle porzioni in muratura delle pile e degli archi in calcestruzzo; inoltre avrà luogo la demolizione e la nuova realizzazione di cordoli e barriere di sicurezza stradale (guardrail), infine il rifacimento delle pavimentazioni stradali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - SP29 e ponte sul Borello. Oggi iniziano i lavori

