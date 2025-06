Sp 88 via ai lavori di manutenzione straordinaria | appalto da quasi mezzo milione

La Provincia di Agrigento avvia i lavori di manutenzione straordinaria sulla SP 88, con un appalto di quasi mezzo milione di euro. Un investimento cruciale per garantire la sicurezza stradale e migliorare la viabilità , in un momento in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico. Scopri perché questo intervento potrebbe fare la differenza per il tuo viaggio quotidiano!

E' stato pubblicato sulla home page www.provincia.agrigento.it (sez. Gare e Appalti) il bando di gara per l'affidamento dell'accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 88 (tratto dalla Sp 36 alla Sp 47 Sant'Anna-Villafranca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sp 88, via ai lavori di manutenzione straordinaria: appalto da quasi mezzo milione

