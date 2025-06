Sotto stress lavorativo cronico Siamo tutti a rischio burnout L’allarme degli agenti della Locale

In un contesto lavorativo sempre più frenetico, il rischio di burnout è una realtà che colpisce anche gli agenti della Polizia locale. La denuncia degli operatori di viale Resistenza mette in luce una condizione critica: poco personale e carichi di lavoro insostenibili. Questa situazione non solo minaccia il benessere degli agenti, ma solleva interrogativi su come gestiamo lo stress nel mondo del lavoro. È tempo di ascoltare e agire!

Poco personale e un carico di lavoro eccessivo. "Siamo a rischio burnout", è il grido d’allarme degli operatori di Polizia locale. Un Sos raccolto dalla segreteria provinciale della Uil Fpl, dopo le recenti denunce degli agenti del Comando di viale Resistenza nell’ultima assemblea. Un incontro durante il quale gli agenti hanno parlato dei disagi psicofisici inerenti all’aumento dei carichi di lavoro e alla carenza di personale. Sono una settantina gli agenti in servizio a Pavia, un organico da rimpinguare per stessa ammissione dell’Amministrazione comunale. "Nonostante gli annunci di nuove assunzioni – sottolinea il coordinatore territoriale della Polizia locale Giovanni Latiano – registriamo ancora un numero insufficiente di operatori, costretti a turni massacranti e a svolgere lavoro straordinario che diventa ordinario". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Sotto stress lavorativo cronico. Siamo tutti a rischio burnout". L’allarme degli agenti della Locale

