Sostegno a Kiev industria e 98 miliardi di scambi di beni | tutti i dossier Roma-Parigi

Roma e Parigi intensificano il sostegno a Kiev, con 98 miliardi di scambi commerciali sul tavolo. Ma non è solo politica: dietro i grandi temi si nasconde un tessuto economico robusto, con 4.000 imprese attive tra Italia e Francia, pronte a sostenere 400.000 posti di lavoro. È un momento cruciale per l'Europa, dove la cooperazione diventa la chiave per affrontare le sfide globali. Scopri come queste alleanze stanno plasmando il futuro!

Sul tavolo i grandi temi della politica, ma anche l'economia: 4.000 imprese a cavallo tra i due Paesi che danno lavoro a 400 mila persone.

Ucraina, Meloni rivendica sostegno a Kiev: domenica possibile incontro con Carney e Merz - La premier Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia a Kiev, in vista di un possibile incontro con i leader Carney e Merz.

Comunicato congiunto Meloni-Macron dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Impegno per un'Europa più forte e sovrana". "Forti convergenze" tra Italia e Francia "dall'auto all'energia". E su Kiev: "Sostegno incrollabile all'Ucraina"

Europe has a weaker hand than it thinks on Ukraine Un'analisi di asserito realismo sul #FinancialTimes conclude che la "coalizione dei volonterosi" dovrebbe concentrarsi su

L'attacco alle basi russe (bombardieri con capacità nucleari) rilancia lo scontro Russia-Ucraina in un orizzonte più ampio, mette in questione la capacità russa di reggere una guerra totale e sottintende la convinzione di Kiev di un sostegno occidentale se total

Sostegno a Kiev e industria: i dossier di Roma e Parigi nell’incontro Meloni-Macron

Sul tavolo i grandi temi della politica, ma anche l'economia: 98 miliardi di scambi di beni nel 2024 e 4.000 imprese a cavallo tra i due Paesi che danno lavoro a 400mila persone

Ucraina, bombe di Kiev su industria russa a Kursk

Scholz: "Ue unita in sostegno Kiev è messaggio a Putin" "Stiamo uniti. Germania e Francia. Il Triangolo di Weimar, l'Ue. Questo è il messaggio che mandiamo anche alla Russia. Non ...

Foti (FdI): "Sostegno a Kiev a 360 gradi"

Il conflitto che sta colpendo il cuore dell'Europa coinvolge tutti. Per questo, il nostro sostegno a Kiev, come ribadito oggi dal presidente del Consiglio, è a 360 gradi. La visita di Zelensky a ...