Sostegno a Kiev industria e 98 miliardi di scambi di beni | tutti dossier Roma-Parigi

Roma e Parigi si stringono la mano per sostenere Kiev, con un focus su un impressionante scambio commerciale di 98 miliardi. Ma non è solo politica: ben 4.000 imprese fanno da ponte tra Italia e Francia, creando occupazione per 400 mila persone. In un’epoca di incertezze globali, questa alleanza industriale rappresenta una luce di speranza e opportunità. Scopri come il lavoro e la solidarietà possano tracciare la via del futuro!

Sul tavolo i grandi temi della politica, ma anche l’economia: 4.000 imprese a cavallo tra i due Paesi che danno lavoro a 400 mila persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sostegno a Kiev, industria e 98 miliardi di scambi di beni: tutti dossier Roma-Parigi

Leggi anche Ucraina, Meloni rivendica sostegno a Kiev: domenica possibile incontro con Carney e Merz - La premier Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia a Kiev, in vista di un possibile incontro con i leader Carney e Merz.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sostegno a Kiev e industria: i dossier di Roma e Parigi nell’incontro Meloni-Macron

Scrive corriere.it: Sul tavolo i grandi temi della politica, ma anche l’economia: 98 miliardi di scambi di beni nel 2024 e 4.000 imprese a cavallo tra i due Paesi che danno lavoro a 400mila persone ...

Ucraina, bombe di Kiev su industria russa a Kursk

Segnala lapresse.it: Scholz: “Ue unita in sostegno Kiev è messaggio a Putin” “Stiamo uniti. Germania e Francia. Il Triangolo di Weimar, l’Ue. Questo è il messaggio che mandiamo anche alla Russia. Non ...

Foti (FdI): "Sostegno a Kiev a 360 gradi"

Lo riporta repubblica.it: Il conflitto che sta colpendo il cuore dell'Europa coinvolge tutti. Per questo, il nostro sostegno a Kiev, come ribadito oggi dal presidente del Consiglio, è a 360 gradi. La visita di Zelensky a ...