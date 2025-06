Sospeso un altro negozio di acconciatore mancava il responsabile tecnico

Un altro colpo al settore della bellezza: il negozio di acconciature in via Cavallotti fermato per mancanza del responsabile tecnico. Questo episodio non è solo un singolo caso, ma riflette un trend preoccupante nel mondo dei servizi alla persona, dove la compliance normativa diventa cruciale. In un'epoca in cui l'attenzione alla professionalità è alle stelle, questo cartello è un chiaro segnale di allerta per tutti gli operatori del settore.

Sospeso un altro acconciatore in via Cavallotti all'angolo con via Felisati nel quartiere Piave. Il cartello √® apparso il 2 giugno e oggi l'ha notato un residente del posto che osserva e racconta i fatti del rione sulla pagina Facebook "La Voce¬†del quartiere Piave". Il provvedimento della polizia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ¬© Veneziatoday.it - Sospeso un altro negozio di acconciatore, mancava il responsabile tecnico

Segui queste discussioni su X

Oggi si esalta la Repubblica, ieri la Liberazione... Va bene. E poi? Poi ritorniamo a omicidi, truffe, invettive contro l'altro e ci disinteressiamo a una generazione privata di tutto, che protesta nelle forme sbagliate ma è una rivolta contro generazioni di EGOISTI. Tweet live su X

quanti gg all'anno la rete tram ATAC funziona regolarmente, sull'intera linea? un dato statistico per cui, quasi ogni giorno, il servizio risulta interrotto, limitato, sospeso una volta è il vento, un altro le auto in sosta, poi la sostituzione dei binari... @MercurioPsi Tweet live su X

???? Nuovo attacco di #Trump ad #Harvard, il pi√Ļ prestigioso ateneo americano che sta difendendo la sua indipendenza accademica dalle ingerenze dell'amministrazione repubblicana. La segretaria della Sicurezza Interna, Noem, ha infatti comunicato all'univ Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Sospeso un altro negozio di acconciatore, mancava il responsabile tecnico

veneziatoday.it scrive: Il provvedimento della polizia locale delle attività produttive della terraferma resterà attivo fino alla regolarizzazione dell'esercizio, con la presenza fissa del ruolo richiesto ...