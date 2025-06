Sospeso Stefano Addeo il prof che ha augurato di morire alla figlia della Meloni

Sospeso il prof Stefano Addeo, protagonista di un episodio clamoroso che ha scosso non solo la comunità scolastica, ma l'intero panorama politico italiano. La sua minaccia alla figlia della premier Meloni solleva interrogativi sulla responsabilità dei docenti e sui limiti della libertà di espressione. In un'epoca in cui i social media amplificano ogni parola, è fondamentale riflettere su come le parole possano avere conseguenze tangibili. Che ne pensate?

Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha disposto la sospensione cautelare di Stefano Addeo, il docente del Liceo «Medi» di Cicciano (NA), dopo le minacce rivolte alla figlia della premier Meloni sul suo profilo Facebook. La decisione, si spiega, è stata presa «per garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica» e sarà valida fino alla definizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sospeso Stefano Addeo, il prof che ha augurato di morire alla figlia della Meloni

Leggi anche Stefano Addeo sospeso, il professore ha tentato il suicidio dopo il post sulla figlia di Giorgia Meloni - La vicenda di Stefano Addeo, il professore sospeso dopo il controverso post sulla figlia di Giorgia Meloni, riaccende il dibattito sulla libertà di parola e le conseguenze dei social media.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stefano Addeo, sospeso il prof delle minacce alla figlia di Giorgia Meloni: la decisione dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania

Secondo msn.com: Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha disposto la sospensione cautelare di Stefano Addeo, il docente del Liceo «Medi» di Cicciano (NA), dopo ...

Meloni, sospeso il prof Stefano Addeo che ha minacciato la piccola Ginevra

Da msn.com: ROMA - Stefano Addeo, il prof che sui social ha minacciato la piccola Ginevra, figlia della premier Giorgia Meloni, è stato sospeso dal suo ruolo. Il direttore generale ...

Sospeso Stefano Addeo, prof che scrisse post di minacce a figlia Meloni

Come scrive msn.com: È stato sospeso dall’insegnamento Stefano Addeo, il docente del Liceo ‘Medi’ di Cicciano, in provincia di Napoli, autore del post su Facebook di minacce in cui augurava alla figlia della presidente de ...