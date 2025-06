Sospeso l' insegnante delle minacce choc avviato il procedimento disciplinare

Il mondo della scuola è in subbuglio dopo le choc dichiarazioni di Stefano Addeo, insegnante sospeso per aver minacciato la figlia del Presidente Meloni. Questo episodio riporta alla luce il delicato tema della responsabilità educativa e dei comportamenti inaccettabili. La società chiede un cambio di rotta: la formazione non deve mai eccedere in violenza. Un punto cruciale in un'epoca dove l'insegnamento va oltre le aule. Restate aggiornati!

È stata disposta la sospensione per Stefano Addeo, il professore classe 1960 che ha minacciato la figlia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni augurandole di fare la fine della ragazza di Afragola, Martina Carbonaro, uccisa a soli 14 anni. Secondo quanto fa sapere l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. «In data odierna, nel rispetto della procedura prevista dalla vigente normativa, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha avviato il procedimento disciplinare a carico del docente del Liceo “Medi” di Cicciano (NA), a seguito di quanto da lui pubblicato sul suo profilo “Facebook”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sospeso" l'insegnante delle minacce choc, avviato il procedimento disciplinare

