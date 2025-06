Sorso Sassari anziana cade in casa e chiede aiuto | un ladro entra e la deruba

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato nei confronti di una donna in condizione di difficoltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sorso (Sassari), anziana cade in casa e chiede aiuto: un ladro entra e la deruba

Sorso (Sassari), anziana cade in casa e chiede aiuto: un ladro entra e la deruba

msn.com scrive: A Sorso, in provincia di Sassari, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato nei confronti di una anziana in condizione di difficoltà. La donna è caduta nella sua stanza da letto de ...

Abusi su anziani e morte sospetta, sigilli alla casa di riposo a Sorso

Lo riporta sassarioggi.it: Gli anziani della casa di riposo “Noli me tollere” di Sorso da anni avrebbero subito maltrattamenti e abusi, vivendo in condizioni igieniche precarie. Grazie a un’inchiesta della Procura di Sassari, l ...

Sorso: anziani picchiati, insultati e legati alle carrozzine. Sigilli alla casa di riposo “lager”

Scrive unionesarda.it: Sequestrata la casa di riposo “Noli me Tollere” di Sorso dopo le verifiche ... nei confronti degli anziani ospiti della struttura. I militari del Nas di Sassari hanno anche fatto scattare ...