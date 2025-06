Sorrisi al Giambellino | Noi fieri ed emozionati di essere cittadini italiani

Al Parco del Giambellino, la Festa della Repubblica ha brillato di nuovi sorrisi e storie. Nuovi cittadini italiani, orgogliosi delle loro radici e del loro futuro, hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un simbolo di inclusione che riflette un’Italia sempre più multiculturale e aperta. La vera ricchezza di un paese si misura attraverso le sue diversità!

La festa della Repubblica in Municipio 6 è diventata l'occasione per accogliere i "nuovi" cittadini italiani residenti nei quartieri di Lorenteggio, Giambellino, Porta Genova, Barona e tutto lo spicchio a sud ovest, invitati ieri al Parco del Giambellino dove è stata loro donata una copia della nostra Costituzione. "Io sono tanto emozionata, contenta di avere finalmente la cittadinanza italiana insieme a mio marito Margarito" dice Hesusa Marasigan, cinquantaseienne filippina che vive a Milano dal 1994. Ha un figlio di 23 anni che studia Economia. "Abito al Lorenteggio – fa sapere – e lavoro come domestica e baby sitter.