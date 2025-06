Sorpreso con la cocaina lungo l' argine | nei guai uno spacciatore

Colpito da un blitz dei carabinieri, un tunisino di 37 anni è finito nei guai lungo l'argine del fiume Tergola. La sua cattura, avvenuta il primo giugno, mette in luce un problema crescente: il traffico di droga nei luoghi più insospettabili. Questo episodio evidenzia come le forze dell'ordine siano sempre più attive nel contrastare un fenomeno che coinvolge non solo le città, ma anche le periferie e le zone rurali. Resta alta l'attenzione!

Da tempo gli stavano dando la caccia, l'obiettivo è stato raggiunto domenica primo giugno. I carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza coordinati dal maresciallo Daniele Rampin nel corso di un servizio perlustrativo antidroga lungo il fiume Tergola hanno intercettato un tunisino di 37 anni.

