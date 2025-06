Sorpresa Pioli | ancora in Serie A torna da ex

La Serie A si prepara a un clamoroso ritorno: Stefano Pioli potrebbe lasciare l'Arabia Saudita per tornare in Italia, trasformandosi da ex in protagonista. In un contesto di panchine vacanti e decisioni cruciali, il futuro del tecnico di Parma è avvolto nel mistero. Con squadre alla ricerca di una guida solida, la sua esperienza potrebbe fare la differenza. Chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina più ambita? Restate sintonizzati!

Le ultime sul futuro del tecnico di Parma che può lasciare l’Arabia Saudita per far ritorno in Italia: ecco la situazione Sarà una settimana intensa per le panchine di Serie A. Ancora sono diverse le squadre che non hanno preso il nuovo allenatore e di situazioni ingarbugliate ce ne sono parecchie. Il Milan ha messo le mani su Massimiliano Allegri, chiudendo immediatamente ed evitando così clamorosi ribaltoni. (LaPresse) – Calciomercato.it Possono stare tranquille anche le due romane, che hanno deciso di ripartire da Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sorpresa Pioli: ancora in Serie A, torna da ex

