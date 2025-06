Sorpassa il tram e travolge due fratellini appena scesi | stavano attraversando sulle strisce

È una tragedia che scuote Mestre e riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più cruciale nelle nostre città. I due fratellini, innocenti vittime di un furgone che ha ignorato le regole, ci ricordano quanto sia importante rispettare le norme e proteggere i pedoni, specialmente i più vulnerabili. Questo dramma ci invita a riflettere: chi guida deve essere custode della vita altrui. Uniamo le forze per un cambiamento vero.

Erano appena scesi dal tram in viale in viale San Marco, a Mestre, e stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un furgone arrivato in velocità li ha travolti. Vittime due fratellini di 7 e 8 anni, ora ricoverati in condizioni gravissime. Il sorpasso, poi lo schianto: gravissimi due. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sorpassa il tram e travolge due fratellini appena scesi: stavano attraversando sulle strisce

