Sorellanze

Scopri il potere delle relazioni femminili con "Sorellanze", un libro che invita a riflettere sulla psicoanalisi da una prospettiva femminista. Il 2024 segna un momento cruciale per esplorare le dinamiche di sororitĂ e supporto tra donne. Unisciti alla giornata di studio con gli autori, Silvia Lippi e Patrice Maniglier, per un dialogo che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare e interagire. Non perdere l'occasione di partecipare!

SORELLANZE Per una psicoanalisi femminista Giornata di studio dedicata al libro (2024, Derive e Approdi), insieme agli autori, Silvia Lippi e Patrice Maniglier. Organizzato da Jonas Napoli in collaborazione con ALI Napoli e con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

A Racconigi la rassegna “Sorellanze”, in occasione della Giornata della Donna

Riporta cuneodice.it: incentivare il dialogo e ribadire l’importanza dell’equità di genere nella società contemporanea Giovedì 6 marzo a Racconigi parte la rassegna “Sorellanze: incontro e parole di donne”, un ciclo di ...