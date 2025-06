Sora In scena lo spettacolo Ennio Morricone nella Lingua Italiana

Sabato 7 giugno 2025, il Chiostro della Biblioteca Comunale di Sora si trasformerà in un palcoscenico unico per celebrare Ennio Morricone nella sua lingua madre. Questo evento non è solo un tributo al maestro delle colonne sonore, ma un'opportunità per riflettere sull'importanza della musica nel raccontare storie e culture. Unisciti a noi per un viaggio emozionante tra note indimenticabili e storie toccanti, che promette di incantare tutti gli amanti della cultura!

Sabato 7 giugno 2025, alle ore 21:00, presso il Chiostro della Biblioteca Comunale di Sora, nuovo appuntamento della rassegna "Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena", ideata e coordinata dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa con la prestigiosa direzione artistica del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, In scena lo spettacolo "Ennio Morricone nella Lingua Italiana"

Leggi anche Sora, in scena "Un sindaco all'improvviso" - Sabato 31 maggio alle 21.00, l'Auditorium "Cesare Baronio" ospiterà la commedia “UN SINDACO ALL’IMPROVVISO”, scritta e diretta da Federico Mantova.

Sora: Luca Mascolo presenta “Ennio Morricone nella lingua italiana, omaggio tra musica e parole”

Secondo sora24.it: Prosegue con un appuntamento carico di emozione e raffinatezza la rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, promossa dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa e diretta dal ...