Sono stato drag queen tutina nera e un boa di piume fucsia mentre intonavo il playback di I Will Survive | lo rivela Blasco Pulieri di Casa a prima vista

Blasco Pulieri, agente romano di "Casa a prima vista", svela il suo lato più audace: drag queen con tutina nera e boa fucsia mentre interpreta "I Will Survive". Questo aneddoto non è solo divertente, ma riflette un trend in crescita: l'arte del drag sta conquistando sempre più spazi nella cultura mainstream. Un invito a liberarsi dalle convenzioni e abbracciare la propria unicità. Chi ha detto che il palco è solo per alcuni?

Blasco Pulieri è uno degli agenti romani del programma cult di Real Time “Casa a prima vista”. In una intervista a Vanity Fair ha confessato di aver sbarcato il lunare anche nelle vesti di giornalista e di attore. Su quest’ultimo è stato il colpo di fulmine: “ Le cose sono, però, cambiate quando una mia amica mi ha portato a fare un corso di teatro: ne sono rimasto folgorato”. Così la decisione di intraprendere quella strada: “ Ho chiamato mia madre che in quel momento era a Pantelleria per dirglielo e lei, dopo avermi spiegato che secondo lei stavo facendo una cazzata, mi ha dato il suo benestare perché avevo 27 anni e tutte le facoltà di decidere per la mia vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato drag queen, tutina nera e un boa di piume fucsia mentre intonavo il playback di I Will Survive”: lo rivela Blasco Pulieri di “Casa a prima vista”

Leggi anche Amici, intervista a LDA: "Sono stato chiuso in casa per mesi per colpa dell'ansia" - LDA, il giovane talento napoletano, si racconta senza filtri in un'intervista esclusiva a Il Messaggero.

Segui queste discussioni sui social

Auf #radioeins läuft...Sono: A New Cage#NowPlaying #Sono com/track/3ADSESqczyMPO97S1HVBho Leggi la discussione

Sono SOPRAVVISSUTO al GLITCH in Minecraft! #al #glitch #in #Minecraft #MinecraftITA #MinecraftItaVanilla #MinecraftItalia #MinecraftMa #MinecraftSurvival #MinecraftTutorial #MinecraftVanilla #MinecraftVideos #sono #sopravvissuto #SurvivalI… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Costantino Vitagliano, Drag Queen a Non Sono Una Signora: “Mai avute maschere”

Come scrive pinkblog.it: Un ruolo inedito visti i suoi precedente per Costantino Vitagliano che per una sera è stato Drag Queen a Non Sono Una Signora. Nello show di Alba Parietti su Rai 2 ‘Non Sono Una Signora‘, programma ...

Drag Race Italia , chi sono le queen da seguire (e dove incontrarle)

Segnala vanityfair.it: Drag Race Italia sta per tornare in TV ... con la prima edizione a Roma (dal 5 all'8 gennaio). Ecco, allora, chi sono le queen più amate della storia di Drag Race Italia e dove incontrarle ...

Non sono una signora, chi si nasconde sotto le maschere? Le 5 Drag Queen finaliste…

Lo riporta gay.it: Manca sempre meno alla finalissima di Non sono una signora, il Drag Show di Rai 2 condotto da Alba Parietti che nonostante sia stato rinviato per otto mesi ... le maschere delle cinque splendide Drag ...