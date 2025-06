Sono ore molto pericolose Ucraina perché Orsini lancia l' allarme

La situazione in Ucraina è più tesa che mai, e le parole del professor Alessandro Orsini risuonano come un campanello d'allerta. In un contesto internazionale in continua evoluzione, il conflitto sembra allontanarsi da ogni possibile via diplomatica. La crisi ucraina non è solo una questione locale: le sue ripercussioni possono influenzare la stabilità globale. È ora di riflettere su quanto stia accadendo e sulle sue conseguenze per tutti noi.

La crisi in Ucraina sembra lontanissima da una soluzione definitiva. Ne parla il professor Alessandro Orsini, docente di Sociologia generale, durante la puntata di "4 di sera" andata in onda il 3 giugno su Rete 4. ? Alessandro Orsini: "Sono ore molto pericolose, questo conflitto non ha più una soluzione diplomatica" Cosa ne pensate? #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com5ZmNvSOuVm — 4 di sera (@4disera) June 3, 2025? "Queste sono ore molto pericolose - ha detto Alessandro Orsini - Il Cremlino sta sicuramente valutando anche la possibilità di colpire l'Ucraina con le testate nucleari tattiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sono ore molto pericolose". Ucraina, perché Orsini lancia l'allarme

