Sono 13 milioni di italiani che usano l' intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sta conquistando l'Italia, con ben 13 milioni di utenti che la utilizzano per esplorare nuove possibilità. Questo fenomeno non è solo un trend passeggero, ma segna un cambio di paradigma nel modo di interagire con la tecnologia. La curiosità degli italiani cresce, e l'IA generativa diventa sempre più parte della quotidianità. Scopri cosa c'è dietro questa rivoluzione e come può trasformare la tua vita!

Milano, 3 giu. (askanews) - L'uso dell'intelligenza artificiale cresce rapidamente anche in Italia: nel mese di aprile sono stati 13 milioni gli utenti che hanno usato almeno una volta una app di IA generativa, pari al 28% di chi usa Internet nel nostro Paese. Secondo i dati della piattaforma di analisi MyMertrix di Comscore, a dominare la classifica sono tre app, in primis ChatGpt, la piattaforma che nel 2022 ha dato il via alla corsa mondiale a questa tecnologia, seguono molto distanziate Copilot di Microsoft e l'applicazione cinese DeepSeek. A usare l'intelligenza artificiale sono soprattutto i giovani e le donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sono 13 milioni di italiani che usano l'intelligenza artificiale

