Sondaggio Affaritaliani vento in poppa per il governo | 6 elettori su 10 sono soddisfatti FdI al 30 1%

Il governo Meloni naviga a vele spiegate: il 60% degli italiani esprime soddisfazione per l'operato dell'esecutivo. Questo consenso si riflette in un Fratelli d'Italia al 30%, dimostrando che la politica estera e interna è al centro delle preoccupazioni della popolazione. In un’Italia sempre più polarizzata, il sostegno popolare potrebbe rivelarsi decisivo per affrontare le sfide future. Scopri come il governo sta cambiando le regole del gioco!

Il consegno per il governo è solido e impermeabile agli attacchi delle opposizioni. Circa sei italiani su dieci sono soddisfatti dell’operato della premier Giorgia Melon i, in particolare per la gestione della politica estera (61%) e interna (59%). Il dato emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it.  Tra i ministri più apprezzati dell’esecutivo figurano: Marina Calderone  (Lavoro) con il 52,6%, Matteo Salvini  (Trasporti e Infrastrutture) con il 52,2% e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) con il 51,7. Nella top di gradimento anche i ministri Tajani, Pichetto Fratin e Giorgetti, seguiti da Bernini, Abodi, Piantedosi, Schillaci, Nordio e Crosetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggio Affaritaliani, vento in poppa per il governo: 6 elettori su 10 sono soddisfatti. FdI al 30.1%

