Soldi falsi occhio ai contanti | I tagli più diffusi a Terni sono quelli da 20 e 50 euro

Attenzione, cittadini di Terni! I soldi falsi circolano sempre più frequentemente, con i tagli da 20 e 50 euro nel mirino. In un periodo in cui il contante sta cedendo il passo ai pagamenti digitali, la Guardia di Finanza intensifica i controlli per proteggere la nostra economia. È fondamentale rimanere vigili: riconoscere le banconote false può fare la differenza. Non lasciate che la disattenzione vi costi caro!

Soldi falsi, truffe informatiche e criptovalute: tra “settori” su cui nell’ultimo periodo si è concentrata l’attività di controllo del comando provinciale della guardia di finanza con l’obiettivo sia di intercettare movimentazioni di ricchezza sottratta agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Soldi falsi, occhio ai contanti: “I tagli più diffusi a Terni sono quelli da 20 e 50 euro”

Leggi anche I professionisti dei falsi incidenti: sequestrati 2,2 milioni di euro. Soldi e beni di lusso ai giudici 'compiacenti' - Sequestrati 22 milioni di euro tra denaro e beni di lusso a una banda di falsi incidenti, guidata da un avvocato considerato il capo.

