Sola M5s | Con lo stop ai bus elettrici si riapra ufficialmente la strada parco a pedoni e ciclisti

Il consigliere comunale Paolo Sola del M5S lancia una proposta audace: riaprire la strada parco a pedoni e ciclisti dopo lo stop ai bus elettrici. Questa iniziativa non solo valorizza gli spazi urbani, ma si inserisce in un trend crescente di sostenibilità e mobilità attiva nelle città italiane. Riscoprire aree dedicate a camminatori e ciclisti è fondamentale per rendere le nostre città più vivibili e green. È tempo di agire!

Ritirare l’ordinanza dirigenziale 667 del 3 luglio 2024 con cui è stato inibito il passaggio sulla strada parco a pedoni e ciclisti perché torni ufficialmente nella loro disponibilità . E’ quello che il consigliere comunale Paolo Sola (M5s) chiederà con un ordine del giorno che porterà in aula. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sola (M5s): "Con lo stop ai bus elettrici si riapra ufficialmente la strada parco a pedoni e ciclisti"

Leggi anche "Il centrodestra dice 'no' allo stop degli animali nei circhi, ennesima pagina nera": la denuncia di Sola (M5s) - Il centrodestra si oppone all'eliminazione degli animali nei circhi, respingendo la proposta del M5S.

