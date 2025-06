Sogno Modric per il Milan | il figlio di Luka in maglia rossonera il dettaglio social

Il Milan sogna in grande: Luka Modric potrebbe vestire la maglia rossonera! L'idea di Tare di portare il fuoriclasse croato a Milano ha già fatto battere i cuori dei tifosi. E non è tutto: il figlio di Modric, immortalato in una foto con la maglia del Milan, ha acceso ulteriormente le fantasie dei supporters. Un affare che potrebbe segnare un’epoca e rinvigorire la lotta per la vetta. Chissà che il destino non sorrida ai rosson

Nella serata di ieri, una notizia ha infiammato l'ambiente del Milan: Tare vuole Modric a Milano.

Leggi anche Milan, sogno Modric. Il croato è svincolato, Tare e Allegri tentano il colpaccio - Il sogno di Luka Modric di indossare la maglia del Milan si fa sempre più concreto! Con il croato svincolato, Tare e Allegri sono pronti a tentare il colpaccio per un giocatore che ha fatto la storia del calcio.

Modric Milan, l’indiscrezione circola da ieri sera: spunta la foto che fa sognare i tifosi rossoneri!

Segnala milannews24.com: Modric Milan, l’indiscrezione circola da ieri sera: spunta la foto che fa sognare i tifosi rossoneri! Nella serata di ieri è circolata la notizia di un interessamento del direttore sportivo Igli Tare ...

Modric al Milan: il sogno rossonero prende forma tra suggestione e strategia

milanosportiva.com scrive: Luka Modric al Milan? Il club valuta il colpo d’esperienza: contatti avviati con il croato, che piace a Tare e Allegri ...

Il Milan sogna Modric: Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

Riporta msn.com: Una suggestione affascinante e clamorosa: Luka Modric al Milan, sarebbe questo il sogno del nuovo ciclo rossonero. E` questa l`ultima indiscrezione per il mercato.