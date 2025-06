Sogno di una notte da finale | la Tav si gioca tutto in gara5

La tensione è palpabile: mercoledì 4 giugno, il PalaFacchetti diventa l'arena di un duello epico. Treviglio affronta Montecatini in gara5 dei playoff di Serie B, dopo un'uscita al cardiopalma in gara4. Il capitano Reati esprime la determinazione di chi sa che la casa è dove si costruiscono i sogni. Sarà una finale da non perdere, un'occasione per scrivere la storia del basket italiano! Chi avrà la meglio?

BASKET. Dopo aver perso gara4 a fil di sirena, mercoledì 4 giugno al PalaFacchetti (20,45) Treviglio sfida Montecatini per la finale dei playoff di Serie B. Il capitano Reati: «Avrei firmato per giocare la bella in casa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sogno di una notte da finale: la Tav si gioca tutto in gara5

