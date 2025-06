Sogna ragazzo sogna I vincitori del premio letterario in memoria di Gabriele Lusini

In un tributo toccante, gli studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena hanno ricevuto il premio “Sogna ragazzo sogna” in memoria di Gabriele Lusini. Questo concorso non è solo un riconoscimento, ma un invito a riflettere sul potere della scrittura e dei sogni. In un mondo che spesso dimentica la sensibilità giovanile, iniziative come questa risvegliano l’importanza di esprimere le proprie aspirazioni. Scrivere è vivere due volte: non smettiamo di s

Gli studenti del biennio dell’Isis Fermi di Bibbiena accompagnati dai loro docenti, hanno accolto dalle mani di Katiuscia e Fabio genitori di Gabriele Lusini, il premio letterario “Sogna ragazzo sogna”. Il concorso è stato promosso dalla famiglia del giovane casentinese scomparso tragicamente nel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Sogna ragazzo sogna". I vincitori del premio letterario in memoria di Gabriele Lusini

