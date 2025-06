Softball l’Italposa centra lo sweep anche contro Caronno e sale al terzo posto

L'Italposa continua a sorprendere nel campionato di softball, conquistando un incredibile sweep contro Caronno e issandosi al terzo posto in classifica. Un weekend di emozioni a Parma e Forlì che mostra come il team stia crescendo e affermando il proprio talento. Con la competizione che si fa sempre più serrata, ogni partita diventa cruciale: l’Italposa punta a mantenere alta l’asticella. Riusciranno a stupirci ancora?

L’Italposa chiude con un altro sweep il lungo week di softball, sabato a parma doppia vittoria contro le emiliane dell’Old Parma, Lunedi al Buscherini le forlivesi fanno doppietta contr la formazione del Caronno. La doppia vittoria con Caronno e il pareggio di sabato del Pianoro contro il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Softball, l’Italposa centra lo sweep anche contro Caronno e sale al terzo posto

Leggi anche Softball, l'Italposa torna da Caronno con un pareggio che fa ben sperare - L'Ialposa di Forlì torna da Caronno con un pareggio che riaccende le speranze. Dopo tre sconfitte consecutive, le forlivesi brillano nella settima giornata di regular season, sfiorando la vittoria in gara 1 e trionfando in gara 2 con un punteggio di 2 a 1.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A1 Softball: in una giornata di sweep, prezioso pareggio salvezza dell'Itas Mutua Rovigo; Softball, doppia vittoria dell'Italposa contro Parma; L’Italposa chiude il girone di andata con uno sweep sul campo del Collecchio.. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Softball, l’Italposa centra lo sweep anche contro Caronno e sale al terzo posto

Come scrive forlitoday.it: La doppia vittoria con Caronno e il pareggio di sabato del Pianoro contro il Castelfranco ridisegnano una classifica che ora vede l’Italposa fare un passo in avanti in classifica ...

Softball: sweep a maggioranza nel lunedì della Serie A1

Riporta oasport.it: In archivio anche la seconda di ritorno del campionato di Serie A1 per quanto riguarda il softball italiano. Un lunedì particolare, quello della Festa ...

A1 Softball, sweep per Bollate, Saronno e Forlì. Pari tra Bologna-Castellana e Caronno-Macerata

Da politicamentecorretto.com: politicamentecorretto.com - A1 Softball, sweep per Bollate, Saronno e Forlì. Pari tra Bologna-Castellana e Caronno-Macerata ...