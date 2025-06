Sofia Raffaeli pronta per i Campionati Europei di ginnastica ritmica a Tallinn

Sofia Raffaeli si appresta a brillare ai Campionati Europei di ginnastica ritmica a Tallinn, dopo aver conquistato la Coppa del Mondo. La giovane fuoriclasse, simbolo di determinazione e talento, rappresenta il fiore all'occhiello della ginnastica italiana, in un periodo di grande rinnovamento. La sua preparazione per questa sfida europea non è solo personale, ma incarna le speranze di un’intera generazione di atlete pronte a scrivere la storia. Sarà emozionante!

La stagione della ginnastica ritmica italiana entra nel vivo dopo gli appuntamenti di rilievo con la Coppa del Mondo e i Campionati Italiani a squadre, dove il bronzo olimpico Sofia Raffaeli ha ribadito il suo straordinario valore vincendo la Coppa del Mondo. Ora la fuoriclasse di Fabriano si prepara ad affrontare una nuova, importante sfida: da domani all’8 giugno sarĂ protagonista ai Campionati Europei a Tallinn, in Estonia. Un appuntamento di altissimo livello che la vede tra le atlete piĂą attese. Basti ricordare l’edizione del 2022 di Tel Aviv, quando Raffaeli stabilì il record del punteggio piĂą alto mai ottenuto da un’individualista – 36. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sofia Raffaeli pronta per i Campionati Europei di ginnastica ritmica a Tallinn

