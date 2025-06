Società subito al lavoro I contratti da valutare

Il mondo del calcio è in continuo movimento e, dopo l’amara delusione per la mancata promozione in Serie A, il club bianco non si ferma. Thomas Roberts e Charlie Stillitano hanno già messo in moto i piani per una stagione di riscatto. L'incontro strategico con l'ad Gazzoli e il ds Mezzaroma segna un passo decisivo: costruire squadre vincenti è più che mai una questione di visione e determinazione. Sarà il momento giusto per brillare?

Il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano (nella foto), dopo aver rincuorato tecnico e giocatori per il mancato approdo in Serie A, ieri erano già al lavoro per programmare la nuova stagione sportiva. I due massimi dirigenti del club bianco si sono incontrati, nella sede del 'Ferdeghini', con l'ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano per elaborare le strategie sportive, in parallelo a quelle economico-finanziarie, per la prossima stsgione. L'obiettivo è la crescita del club sul piano sportivo, nell'ambito di un consolidamento economico. Sul tavolo anche i rinnovi dei contratti degli stessi Gazzoli e Melissano, dati per scontato anche alla luce di ciò che ha dichiarato lo stesso Stillitano nel corso della conferenza stampa di presentazione quando ha avuto parole di elogio per i due dirigenti.

