Società della salute L’allarme del Pd | | Strappo del Comune grave passo indietro

Il dibattito sulla salute pubblica si fa sempre più acceso: il Comune di Siena potrebbe uscire dalla Società della salute, un’azione che i politici del PD definiscono un “grave passo indietro”. Questo strappo non minaccia solo la qualità dei servizi locali, ma mette in discussione anche il valore della cooperazione tra Comuni. In un momento in cui la solidarietà è fondamentale, quanto può costare ai cittadini una tale scelta?

Come prevedibile, arrivano le reazioni politiche all’anticipazione de La Nazione sull’ipotesi di uscita del Comune di Siena dalla Società della salute. "La decisione, se confermata, rappresenta un grave passo indietro per la qualità dei servizi offerti ai cittadini e un duro colpo alla solidarietà e alla cooperazione tra i Comuni della nostra area", scrive il Pd senese. E la prima a lanciare segnali di preoccupazione era stata Anna Ferretti, consigliera comunale Pd e ex assessore alla sanità: "Non distruggete un lavoro lungo e faticoso di tanti amministratori e dirigenti che ha dato risultati positivi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Società della salute. L’allarme del Pd:: "Strappo del Comune, grave passo indietro"

Leggi anche Delibera di uscita dalla Società della Salute: l'intervento di Paolo Martinelli (La città delle persone) - Ieri, i consiglieri comunali hanno ricevuto la proposta di delibera che autorizza il sindaco a avviare le pratiche per il recesso dalla Società della Salute Zona Pisana.

Approfondimenti da altre fonti

Società della salute. L’allarme del Pd:: Strappo del Comune, grave passo indietro; Sanità pubblica in crisi: Il diritto alla salute sacrificato dalle scelte dei governi di centrodestra; Messina fanalino di coda per qualità della vita: 92ª per i bambini, 84ª per i giovani, 103ª per gli anziani; Serve una fase nuova, l'appello dei consiglieri Pd. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia