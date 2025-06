Smosse risorse per 7 milioni | Andavano usati per le urgenze

Tensione e dibattito animano San Miniato! Il Comune ha approvato una variazione di bilancio che destina 7 milioni di euro a progetti controversi, anziché rispondere a urgenti necessità locali. Questo solleva interrogativi su come le amministrazioni gestiscano le risorse in tempi di crisi. Quanto è fondamentale garantire trasparenza e ascolto alla cittadinanza? Una questione cruciale che merita attenzione nel panorama politico attuale.

Resta alta la tensione sull' avanzo di amministrazione del Comune di San Miniato e sulla scelte fatte per il suo utilizzo. Nell'ultimo consiglio è stata approvata dalla maggioranza una variazione di bilancio particolarmente complessa e sostanziosa, con la quale si destina buona parte dell'avanzo di amministrazione. Ma è polemica. "La manovra complessiva ha smosso tra avanzo disponibile, accantonato e vincolato circa 7 milioni di euro, tant'è che dell'avanzo disponibile rimangono ancora da spendere solo circa 400mila euro dei circa 3 milioni e 600 mila euro approvati col conto consuntivo lo scorso 30 aprile – sottolinea il Gruppo Misto con Manola Guazzini –.

