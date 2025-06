Smartphone rubato a Jesolo rintracciato a Bassano del Grappa scatta una denuncia per ricettazione

Un giovane è stato denunciato a Jesolo per ricettazione dopo il ritrovamento di uno smartphone rubato, rintracciato fino a Bassano del Grappa. Questo episodio mette in luce un trend crescente: la tecnologia non solo facilita la vita quotidiana, ma diventa anche uno strumento fondamentale nella lotta contro il crimine. La polizia dimostra che la collaborazione e l'uso intelligente degli strumenti digitali possono fare la differenza. Rimanete sempre aggiornati!

Un giovane è stato denunciato per ricettazione a Jesolo. La polizia ha recuperato uno smartphone rubato grazie a un'indagine coordinata.

