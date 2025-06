Smart working la retromarcia di FiberCop e Jp Morgan | si rientra in ufficio

Milano segna una svolta nel mondo del lavoro: JP Morgan e FiberCop abbandonano lo smart working, mentre altre aziende continuano a puntare sul lavoro flessibile. Questa retromarcia porta a riflettere sull'equilibrio tra efficienza e benessere dei dipendenti. In un contesto in cui la digitalizzazione ha cambiato le dinamiche lavorative, quale futuro ci attende? La scelta di tornare in ufficio potrebbe rivelarsi decisiva per la cultura aziendale.

Milano – La banca d’affari Jp Morgan dice addio allo smart working anche in Italia, il colosso delle infrastrutture di rete e telecomunicazioni FiberCop riduce “la possibilitĂ di utilizzo del lavoro agile”. Nei grattacieli milanesi di altre grosse societĂ , invece, il lavoro a distanza è ormai strutturale e regolato da accordi sindacali, anche gli spazi sono stati riorganizzati e non ci sono sentori di un ritorno a modalitĂ pre-pandemia. Un sostanziale assestamento, con alcune criticitĂ che emergono, fotografato dai sindacati, dopo che l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le modalitĂ di lavoro accelerando processi giĂ in corso da anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smart working, la retromarcia di FiberCop e Jp Morgan: si rientra in ufficio

