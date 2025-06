Slow Horses | Le prime immagini della Stagione 5

Le prime immagini della quinta stagione di "Slow Horses" sono finalmente arrivate! Apple TV+ ci regala un'anticipazione che scalda i motori in vista del 24 settembre 2025. Un’affascinante fusione di spionaggio e umorismo nero, questa serie si inserisce nel crescente trend delle storie di agenti segreti atipici, dove le debolezze diventano punti di forza. Non perdere l'opportunità di scoprire come il genio di Mick Herron si traduce in nuove avventure!

Apple TV+ ha svelato le prime immagini della quinta stagione di Slow Horses, la serie in arrivo dal 24 settembre 2025. Lo spy drama ispirato alla serie di romanzi firmati da Mick Herron “ Slough House ” tornerĂ a settembre su Apple TV+ con sei nuovi episodi che adatteranno “ London Rules “, settimo libro della catena. La quinta stagione approderĂ in piattaforma dal 24 settembre 2025 con i primi due episodi dei sei totali, seguiti da un episodio a settimana fino al 22 ottobre. Slow Horses (crediti Apple TV+) Slow Horses Cosa Sappiamo della Serie. “ Slow Horses ” è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Slow Horses | Le prime immagini della Stagione 5

