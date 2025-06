Slow Horses 5 | trailer prime immagini e data d' uscita della quinta stagione in arrivo su Apple TV+

La tensione cresce: finalmente è arrivato il trailer della quinta stagione di *Slow Horses*! Apple TV+ porta sullo schermo la spia che non ti aspetti, con Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb. In un'epoca in cui la spy story sta vivendo una nuova giovinezza, questa serie emerge per il suo mix di umorismo e intrigo. Preparati a scoprire se i nostri eroi del Pantano riusciranno a sopravvivere a nuove sfide!

Finalmente, Apple ha annunciato quando rivedremo Jackson Lamb e gli altri agenti del Pantano nella nuova stagione in streaming Oggi Apple TV+ ha svelato il primo trailer e le nuove immagini della quinta stagione di Slow Horses, lo spy drama di vincitore di Emmy e BAFTA Award con il premio Oscar Gary Oldman. L'attesissima quinta stagione farà il suo debutto in streaming sulla piattaforma digitale il 24 settembre 2025 con i primi due episodi dei sei totali, seguiti da un episodio a settimana fino al 22 ottobre successivo. Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non

