Slaccia l' imbracatura e cade nel vuoto | modella di 19 anni muore mentre fa parasailing

Tragedia inaspettata per Tijana Radonjic, giovane modella e influencer di 19 anni, morta durante un'attività di parasailing in Montenegro. Mentre il mondo del social media continua a celebrare avventure estreme, la sua morte ci ricorda i rischi nascosti di queste esperienze. Un evento che solleva interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità nel creare contenuti virali. Come possiamo proteggere chi vive per il brivido?

Una modella e tiktoker di 19 anni, Tijana Radonjic, è morta durante le riprese di un video promozionale in Montenegro: la giovane di origini serbe è precipitata nel vuoto dopo essersi slacciata l'imbracatura del paracadute. Slaccia l'imbracatura e cade nel vuoto: morta la modella Tijana. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Slaccia l'imbracatura e cade nel vuoto: modella di 19 anni muore mentre fa parasailing

L'attacco di panico mentre fa parasailing, 19enne si slaccia l'imbragatura e si getta nel vuoto

Secondo rainews.it: Non è ancora chiaro cosa sia successo alla ragazza anche se è tutto ripreso in un video che è ormai virale sui social ...