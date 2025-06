Sky Inclusion Days | al Teatro Dal Verme storie di sport arte e innovazione per una società più inclusiva

Il Teatro Dal Verme di Milano ha ospitato gli Sky Inclusion Days, un evento che celebra la diversità attraverso sport, arte e innovazione. In un'epoca in cui l'inclusività è al centro del dibattito sociale, queste giornate offrono un'opportunità unica per riflettere su come le nostre differenze possano arricchire la comunità. Un punto da non perdere? I racconti di chi ha trasformato le sfide in opportunità, ispirando un cambiamento reale!

Il Teatro Dal Verme di Milano si è trasformato in un eccezionale palcoscenico per la terza edizione degli Sky Inclusion Days, un evento organizzato da Sky Italia con il patrocinio del Comune di Milano. Dedicato ai valori del rispetto, della collaborazione e all'ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, l'iniziativa mira a promuovere il cambiamento e a costruire una società p. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Inclusion Days: al Teatro Dal Verme storie di sport, arte e innovazione per una società più inclusiva

