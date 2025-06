Sky Inclusion Days 2025 Work in progress | lavoro per tutti

Il Teatro Dal Verme si trasforma in un palcoscenico di inclusione con i "Sky Inclusion Days 2025", un evento che celebra il lavoro per tutti. L'importanza dell’ascolto reciproco e della collaborazione illumina questa terza edizione, in un momento storico in cui la diversità è una risorsa fondamentale per il futuro. Scopri come le storie di oggi possono contribuire a scrivere un domani più equo e solidale. Non perdere l’occasione di essere parte del cambiamento!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Dopo lo sport si torna a parlare di lavoro con il dibattito, moderato da Sarah Varetto, tra Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Manili Pessina, EVP People Sky Italia, e Matteo Rivolta, Campione del mondo di nuoto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky Inclusion Days 2025, Work in progress: lavoro per tutti

Leggi anche Sky Inclusion Days, a Milano due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti - Sky Inclusion Days a Milano è un evento dedicato a esplorare i grandi cambiamenti sociali in corso, favorendo dibattiti e interviste.

