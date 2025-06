Sky Inclusion Days 2025 Libera di essere me

Il 3 giugno, il Teatro Dal Verme ospita la terza edizione di "Sky Inclusion Days 2025: Libera di essere me". Un evento che celebra la diversità e promuove il rispetto attraverso storie che uniscono il reale al digitale. In un'epoca in cui l'inclusione è un tema centrale, questo appuntamento rappresenta un faro di speranza e cambiamento, invitando tutti a riflettere sull'importanza dell'ascolto. Scopri come le esperienze condivise possono trasformare il nostro futuro!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. Per il quarto appuntamento del giorno Roberta Scorranese, Giornalista Corriere della Sera, intervista la scrittrice Camilla Mancini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky Inclusion Days 2025, Libera di essere me

Leggi anche Sky Inclusion Days, a Milano due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti - Sky Inclusion Days a Milano è un evento dedicato a esplorare i grandi cambiamenti sociali in corso, favorendo dibattiti e interviste.

