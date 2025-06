Sky Inclusion Days 2025 incontra Valeria Bruni Tedeschi

Il Teatro Dal Verme si illumina di valori e storie, grazie agli Sky Inclusion Days 2025. Oggi, Valeria Bruni Tedeschi incontra il pubblico per un dialogo avvincente sul rispetto e la collaborazione. In un’epoca in cui l'inclusione è più che mai cruciale, questo evento si erge a faro di speranza e innovazione. Scopri come la cultura può trasformare le nostre comunità in un mosaico autentico di esperienze e voci!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell'evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l'ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. In esclusiva sul palco la nota attrice Valeria Bruni Tedeschi a leggere un passo di Natalia Ginzburg per poi essere intervistata da Mattia Carzaniga di Rolling Stone.

Leggi anche Sky Inclusion Days, a Milano due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti - Sky Inclusion Days a Milano è un evento dedicato a esplorare i grandi cambiamenti sociali in corso, favorendo dibattiti e interviste.

