Sky Inclusion Days 2025 Dove osano le aquile

Il 3 giugno, il Teatro Dal Verme di Milano diventa palcoscenico per i "Sky Inclusion Days 2025", un evento che celebra la diversità e l’inclusione. Sotto il patrocinio del Comune, si intrecciano storie reali e digitali, per promuovere una cultura del rispetto e della collaborazione. In un’epoca in cui l’ascolto è fondamentale, questa iniziativa ci ricorda che il cambiamento parte dalle nostre esperienze quotidiane. Non perdere l'occasione di essere parte di questo viaggio!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. L’evento continua attraverso la pallacanestro con il dibattito moderato da Dalila Setti, Giornalista Sky Sport, con la partecipazione di Massimo Komatz, direttore di AquiLab, Andres "Toto" Forray, giocatore Aquila Basket Trento, Raffaele Gregori, InSuperAbili Giudicarie Basket. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky Inclusion Days 2025, Dove osano le aquile

Leggi anche Sky Inclusion Days, a Milano due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti - Sky Inclusion Days a Milano è un evento dedicato a esplorare i grandi cambiamenti sociali in corso, favorendo dibattiti e interviste.

Segui queste discussioni sui social

@jenxofficial.bsky.social asked: TX for your interest!I use #ALText to be #fair ( #inclusion for the visually impaired) and because there are up to 8.3k characters, #authorsofBluesky can use!#actuallyautistic #autism #autismawareness#calcu… Leggi la discussione

Discover how AI boosts performance in modern workplaces through automation, enhanced decision-making, and innovative solutions. Learn how AI can transform your business today! #EmployeeEngagement #Wellbeing #Inclusionmohindroo66/unleashing… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Sky Inclusion Days 2025, Dove osano le aquile

Scrive tg24.sky.it: Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di stori ...

Sky Inclusion Days 2025, Volere è potere

Segnala tg24.sky.it: Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di stori ...

?? Sky Inclusion Days 2025! ?? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Scrive digital-news.it: Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il... Tutto quello che ti serve sapere, in un clic, leggi subito!